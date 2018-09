Al termine del match contro il Milan, il centrocampista del Sassuolo Kevin-Prince Boateng ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Nel primo tempo ci siamo dimenticati di fare gol. Poi lo abbiamo subito in contropiede. I primi venti minuti abbiamo fatto una grande partita".



Come hai visto questo Milan?

"Ho visto un Milan che ha fatto la partita perfetta, stare bessi e aspettare che noi sbagliassimo per segnare in contropiede. Se giocano sempre così possono anche vincere il campionato".