L'attaccante del Sassuolo Jeremie Boga, protagonista di un'intervista sui canali ufficiali del club neroverde, ha parlato del suo presente:



Hai giocato in Inghilterra, Spagna, Francia e Italia. Quale campionato ti piace di più?

"Negli ultimi 4 anni ho giocato in questi grandi Paesi. Penso che la Serie A e la Liga abbiano valorizzato al meglio le mie qualità: sono veloce, un giocatore tecnico".



Qual è il tuo momento migliore col Sassuolo?

"Ce ne sono due. Il primo è quando sono rientrato dall'infortunio: ho giocato la mia prima partita ed ero realmente molto contento di tornare in campo. Poi il gol contro la Juve, segnato a una leggenda come Buffon, un portiere iconico".



Quale sistema di gioco preferisci?

"Il 4-3-3, si adatta meglio al mio stile di gioco, ma anche il 4-4-2 e il 4-2-3-1".



Chi è il compagno di squadra più simpatico?

"Ce ne sono tanti: Marlon con il suo francese rozzo, Berardi e Consigli".



Quali sono i tuoi sogni?

"VIncere la Coppa del Mondo e la Champions League".