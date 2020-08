Si è fatto attendere più del previsto per mostrarsi al meglio delle sue possibilità, ma circa un anno fa si è imposto nell’undici del Sassuolo prima di essere definitivamente lanciato in questa stagione. Jeremie Boga, arrivato a Reggio Emilia dal Chelsea nell'estate del 2018, in prestito con diritto riscatto (già esercitato) è stato uno dei punti di riferimento della squadra di Roberto De Zerbi. Le ottime prestazioni non sono passate inosservate ai tanti operatori di mercato tanto da impegnare i betting analyst a stilare una classifica sulla possibile prossima squadra del talento ivoriano. Il Napoli vuole rinforzare il reparto avanzato e per i bookmaker è il grande favorito per ottenere le prestazioni di Boga. L'approdo al centro sportivo di Castel Volturno dell'esterno classe 1997 è offerto a 2,25, una quota bassa che lascia ben sperare i tifosi napoletani. L’Atalanta (quotata a 4,50) potrebbe giocare il ruolo di outsider insieme al Borussia Dortmund (6,50). Più staccate e meno credibili le alternative che portano a Barcellona e Juventus (9,00), oltre a quelle rappresentate da Milan, Paris Saint Germain, Inter e Roma (15,00). Più che improbabile, vista la quota posta a 33,00, l’approdo al Chelsea o all'Arsenal.