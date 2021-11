Sassuolo-Cagliari 2-2 (primo tempo 1-1)





Marcatori: 37’ p.t. Scamacca (S), 39’ p.t. Keita Baldè (C), 5’ s.t. Berardi (rig. S), 10’ s.t. Joao Pedro (rig. C)



Assist: 37’ p.t. Berardi (S), 39’ p.t. Nandez (C)







Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio (39’ s.t. Kyriakopoulos); Frattesi, Lopez, Traorè (39’ s.t. Henrique); Berardi, Scamacca (28’ s.t. Defrel), Raspadori (45’ s.t. Muldur). All. Dionisi





Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa (32’ s.t. Caceres), Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Grassi (32’ s.t. Deiola), Marin (37’ s.t. Oliva); Bellanova, Joao Pedro, Keita Baldè (37’ s.t. Pavoletti). All. Mazzarri







Arbitro: Sig. Baroni di Firenze





Ammoniti: 32’ p.t. Marin (C), 42’ p.t. Grassi, 28’ s.t. Ayhan (S)