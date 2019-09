Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta oggi contro la Spal per 3-0: "Sono contento per i due gol, ma vanno ringraziati Defrel e Berardi per gli assist. Sono felice soprattutto per la prestazione della squadra".



OBIETTIVI? - "Io non mi voglio mai accontentare, sono ambizioso e l'obiettivo è non risparmiarsi mai in campo. Il gol poi viene da solo".



SULLA SOSTITUZIONE - "Ci stava, ci aspettano altre due partite a breve".



LO SCIVOLONE SULL'ESULTANZA - "Tutto bene, per fortuna (ride, ndr). Sono scivolato e ho fatto una bella rovesciata dopo il gol".