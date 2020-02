L'attaccante del Sassuolo Francesco Caputo ha commentato a Dazn la vittoria contro la Roma: "Oggi abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte, con delle potenzialità enormi. Ancora in doppia cifra? Per me è un traguardo importante. Mi sono messo a disposizione, ma siamo una squadra forte e quando giochiamo non ce n'è per nessuno".