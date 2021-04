Ciccio Caputo è ancora fuori per infortunio, ma lavora per tornare in campo al più presto. L’attaccante del Sassuolo parla del rientro in un post su Instagram: "Ho effettuato nei giorni scorsi una visita di controllo ad Amburgo. La situazione è nettamente migliorata, a breve sarò pronto per tornare in campo! Vi ringrazio per i tantissimi messaggi di sostegno ricevuti”.