L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Boateng e Sensi ai microfoni di TRC. L'Ad dei neroverdi ha dichiarato : " Sensi piace in Italia ma anche il Barcellona lo sta seguendo perché ha le caratteristiche giuste per il campionato spagnolo. Ma da qui a parlare di un interessamento concreto ce ne passa, Boateng torna? Saremo contenti di accoglierlo se loro decideranno di non riscattarlo. Al di là dell’aspetto imprenditoriale è importante aver creato un legame col Barcellona, iniziato in estate con l’acquisto di Marlon. Con la società blaugrana abbiamo aperto anche un canale a livello di marketing e settore giovanile“.