Prima di Sassuolo-Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport parla Giovanni Carnevali, ad dei neroverdi: "Se riusciremo a tenere i nostri gioielli? Non è facile: speriamo che il mercato finisca presto, penso sia sbagliato che ci sia il calciomercato durante il campionato. Abbiamo diverse richieste, ma cerchiamo di tenere botta: il nostro obiettivo è mantenere una squadra competitiva. Berardi è il giocatore più importante del Sassuolo: vorremo trattenerlo, ci sono delle valutazioni che sono state fatte, e per ora non c'è stato nulla di importante. Penso dunque sia facile che possa rimanere. Stessa cosa per Boga, per Scamacca invece c'è il Cagliari, ma anche altre società che lo vorrebbero in prestito. Lui ha espresso il desiderio di restare in Serie A: ha rifiutato l'estero, ma può essere anche che rimanga nel Sassuolo".