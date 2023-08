L'amministratore delegato del, è intervenuto ai microfoni di Rai 2 per parlare delle ultime mosse mercato del club neroverde. Inevitabile tornare sul futuro di, a lungo trattato dalla Juventus ma oggi destinato a rimanere ancora una volta in Emilia.“Non ci sono possibilità che vada alla Juventus. È un grande professionista e si sta comportando in maniera perfetta. Sarà in campo con noi la prossima partita. Sta lavorando per recuperare la condizione”."Un po' di difficoltà all'inizio sappiamo che dobbiamo affrontarle. Siamo una squadra che ha cambiato molto e dobbiamo lavorare molto. Al di là di chi può entrare o uscire, è un mercato difficile e venerdì avremo la terza partita di campionato con il mercato aperto ed è una cosa che non ha senso. La squadra non deve pensare al mercato al di là del grave errore di Maxime Lopez. Dispiace per i suoi compagni perché li ha messi in difficoltà e una cosa del genere non va fatta, da un professionista come lui".- "Quanto da fastidio il caso Berardi da 1 a 10? Anche 11 (ride, ndr). Fa parte del nostro sistema. Penso ci sia da lavorare molto per migliorare anche questo tipo di sistema perché alla fine di queste situazioni chi ne viene penalizzato, al di là del giocatore perché certe cose non si concretizzano, è la società perché giocare senza Domenico Berardi, che è il nostro giocatore migliore, vuol dire tanto"."Non possiamo neanche pensare di fare movimenti di mercato quando mancavano 2 giorni all'inizio del campionato. Fa parte anche di professionalità e di gestione di una società".