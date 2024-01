Sassuolo, Carnevali blinda Berardi: 'Lui e gli altri giocatori top sono incedibili'

Stasera Berardi è rimasto in panchina nella sconfitta del Sassuolo contro l'Atalanta: "La nostra priorità è il campionato" ha detto Dionisi a fine partita. I riflettori del mercato però sono puntati su Mimmo, che in ogni sessione finisce nelle idee di qualche top club. A fare chiarezza sul suo futuro, è l'amministratore delegato del club Giovanni Carnevali: "Berardi è incedibile, non vogliamo vendere i giocatori più importanti della squadra. La volontà è quella di rinforzarci, i giocatori top resteranno".



JUVE SU BERARDI - Da tempo Berardi è uno dei giocatori nei radar della Juventus. I bianconeri lo seguono dai tempi di Marotta che ha provato a portarlo a Torino, poi non hanno mai smesso di seguire gli sviluppi sul suo futuro. Il classe '94 ha rinnovato da poco ma la Juve è lì, alla finestra in attesa di capire se ci sono margini per una trattativa. Al momento, però, le intenzioni del Sassuolo sono chiare.