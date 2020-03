Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Brescia: “E' una situazione sicuramente particolare quella che stiamo vivendo. Qualcosa di incredibile, al di là dello stadio vuoto. Giocare a calcio in questo momento non è il massimo. Dobbiamo cercare di capire cosa vogliamo fare, perché il calcio viene dietro rispetto alle problematiche che ci sono. Ci aspettiamo una pausa. In questi giorni c'è stata molta confusione e tutto questo non fa bene. Ci vuole programmazione. Speriamo che chi ci gestisce faccia delle riflessioni importanti per salvaguardare la sicurezza di tutti. In questi giorni l'aspetto sportivo viene meno. E' chiaro che dal punto di vista della classifica la partita vale tanto, ma in questo momento è difficile scendere in campo. Giocare poi alle 18.30 non fa bene a nessuno, nemmeno dal punto di vista televisivo”