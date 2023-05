L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a DAZN. "La cosa non bella è che sia arrivata la comunicazione pochi minuti prima della partita. La Procura farà i suoi passi, ma speriamo che tutto ciò si concluda nel più breve tempo possibile".



Il voto alla stagione del Sassuolo?

"Dobbiamo ritenerci soddisfatti, al di là dei punti il Sassuolo ha espresso un buon gioco, Dionisi ha valorizzato ottimi giovani. Continuerà per altri due anni, fra poco verrà formalizzato l'accordo".



Dionisi non si muove?

"Spero di no, ma credo anche. Il Sassuolo è una società che sta costruendo un progetto con lui, come ha fatto con gli allenatori precedenti. È giusto continuare percorso di crescita con lui, aspirando poi per arrivare in un grande club. Dobbiamo pensare alla prossima stagione, l'undicesima consecutiva in A".