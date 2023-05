Intervistato dal portale Skorer, l'agente di Mert Muldur, del Sassuolo, ha parlato così: "Non sarebbe giusto che dicessi qualcosa sul trasferimento, vedremo cosa succederà a fine stagione. Nelle prossime settimane, alcune cose diventeranno chiare sul futuro. Ha superato l'infortunio e ora è completamente in forma. Felice di giocare nel Sassuolo. Non sarebbe giusto che dicessi qualcosa sul trasferimento, ma vedremo quale sarà la situazione a fine stagione".