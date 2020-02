Nel corso dell'intervista concessa a Radio Rai, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche della cessione di Alfred Duncan alla Fiorentina: "Cedere un giocatore importante come lui non fa mai piacere, abbiamo un grande rapporto con lui e proprio per questo, nonostante non volessimo vendere a gennaio, abbiamo pensato di poterlo accontentare essendo coperti. Abbiamo anche avuto un introito importante e questo è fondamentale. Come fatto anche negli anni passati, abbiamo ceduto un giocatore importante e lo rimpiazzeremo con altri giovani".