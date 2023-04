Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato così, a Dazn, poco prima del match con la Juventus.



LE SCELTE JUVE - "Sicuramente è una buona cosa, non solo squadre come il Sassuolo ma anche le big devono puntare sui ragazzi e gli italiani. Una buona scelta per inaugurare un cammino nuovo".



SU FRATTESI - "Per lui non sarà facile, c'è molta attenzione. E' un giocatore ambito da vari club, credo sia prematuro parlare di mercato. Non c'è nulla di concreto, vedremo cosa succederà".