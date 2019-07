Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a margine della presentazione dei nuovi abbonamenti: "Non ho avuto modo di parlare con Lirola perché è ancora in vacanza" riporta La Gazzetta di Modena, "ma ho sentito che vorrebbe andare via tanto che avrebbe già disdetto l'appartamento. Se non ha motivazioni è giusto che vada, qui resta solo chi è motivato. Ma per cederlo servono le condizioni, noi i giocatori non li regaliamo. Quella del Sassuolo è una bottega cara".



SU BABACAR E BOATENG - "Babacar andrà via, mentre per Boateng ci sono degli interessamenti. Nel weekend salirò in ritiro e parlerò insieme a lui e al mister, per capire le sue intenzioni".