In casa Sassuolo si è creata una situazione da gestire per quanto riguarda Maxime Lopez ed il suo futuro, col francese che ha fatto capire a chiare lettere di voler cambiare aria. Questo il pensiero di Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo che ne ha così parlato a Rai Sport: "Maxime Lopez ha espresso il desiderio di andare via e non continuare con noi. Se ci saranno opportunità e società pronte a soddisfare i nostri desideri economici noi non lo tratterremo. Vogliamo solo giocatori che abbiano voglia e passione per giocare con la maglia neroverde. Chi non ha questa voglia è meglio che si faccia da parte, ma non è un discorso rivolto solo a lui. Devono esserci le opportunità giuste, altrimenti io tengo sempre dei posti liberi in tribuna accanto a me, possono venire lì e spiegarmi il gioco del calcio".