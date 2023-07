Intervistato nel corso di Calcio Totale, in onda su Rai 2, l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato così del suo ex giocatore Gianluca Scamacca: "Può essere un ottimo acquisto per una società importante, ha grandi qualità e margini di crescita ancora notevoli. Fossi nell'Inter, nella Roma o nella Juve, lo prenderei assolutamente. Ma se fossi in lui, io rimarrei in Premier e non andrei nessuno di questi club: è rimasto lì solo un anno, ha avuto un infortunio che lo ha condizionato, appena arrivato non conosceva il campionato, la lingua e il mondo dell'Inghilterra. Farebbe bene a giocarsi le sue carte in Premier e non aver voglia di tornare in Italia, specie a casa sua, a Roma. Certe sfide bisogna portarle avanti senza accontentarsi. Lui vorrebbe tornare a casa ma non so se questa cosa gli possa fare bene".