Intervistato da Sky Sport a margine dell'assemblea della Lega Calcio, il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è tornato a parlare del mercato neroverde passando per la scelta di esonerare Iachini e delle mancate offerte, nonostante siano richiestissimi, per i due gioielli Berardi e Politano:



IL SASSUOLO NON VENDE - "La nostra politica è sempre la stessa, siamo una società con una proprietà importante, il dottor Squinzi non vuole cedere i pezzi pregiati ma dovremo fare valutazioni. Significa che la società ha fatto bene, sento di club italiani e stranieri interessati ai nostri giocatori, ma vogliamo creare una squadra che possa ottenere risultati. L'aspetto sportivo è importante ma dobbiamo considerare anche il bilancio".



NESSUNA OFFERTA PER BERARDI E POLITANO - "Proposte irrinunciabili per Politano e Berardi? Bisogna capire quali possano essere le offerte irrinunciabili. Per noi conta l'aspetto sportivo, ma poi dobbiamo essere in tre: noi come società, giocatore che ha il desiderio di partire e club che vuole acquistare. Siamo aperti ad ascoltare tutti e valutare, ma finora non ci sono stati contatti per Politano e Berardi, le richieste lette sui giornali non ci sono state".