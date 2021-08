Dopo l'addio ufficiale di Roberto De Zerbi a fine stagione e quello di Manuel Locatelli passato ieri alla Juventus,, attaccante Campione d'Europa in carica con Mancini che negli ultimi giorni ha fatto sapere alla proprietà tramite i suoi agenti diTanti sono i club interessati a lui, ma l'ad neroverdeIl suo nome di anno in anno è sempre stato in cima alla lista di quei giocatori che tanti club vorrebbero, ma per cui non si è mai arrivati ad un'offerta ufficiale. Dallaal, ma anche passando per altri club che oggi sono vigili alla finestra. Da sempre tifosoè stato a lungo un obiettivo del ds Ausilio che sta cercando comunque una seconda punta che possa sostituire Sanchez. Ilè alla ricerca di un esterno proprio con le sue caratteristiche (non a caso ha ancora Ilicic nel mirino) per prendere il posto di Castillejo. Infine anche la, nel caso in cui lasciasse partire Vlahovic, userebbe quei fondi per completare un doppio colpo che porti il suo sostituto e un esterno mancino proprio "alla Berardi".Idee, opzioni, che però si scontrano con la volontà del club neroverde di non lasciarlo partire e confermate al Corriere della Sera dall'adche ha ribadito non solo la sua valutazione che tocca i 40/45 milioni, ma anche che il tempo per arrivare ad un accordo si sta fin troppo riducendo:e non prenderemo in considerazione in ogni caso nessuna trattativa. Ci abbiamo messo due mesi per cedere Locatelli alla Juventus per 37,5 milioni, e ora mancano meno di quindici giorni alla fine del mercato.".