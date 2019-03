L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro di Manuel Locatelli: "Ci crediamo oggi e ci crediamo per il futuro. A 21 anni Locatelli è un giocatore di grande prospettiva per noi e per la Nazionale. Sta crescendo e lo farà ancora in un ruolo dove imporsi ai massimi livelli è sempre difficile".