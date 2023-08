L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Dazn prima del fischio d'inizio della gara contro l'Atalanta:



"Berardi resterà al Sassuolo. Abbiamo trattato con la Juventus ed eravamo distanti sui valori, ma al di là dei soldi la nostra priorità erano i tempi. Con tanto rispetto per la Juve, per noi è troppo tardi adesso. Credo che oggi una società di Serie A sia una grande azienda che non può arrivare a cedere i migliori all'inizio del campionato, mi auguro che ci siano dei cambiamenti anche nell'estensione della finestra".