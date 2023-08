Moisenon è stato convocato per la prima di campionato perché reduce da un acciacco e non al meglio. L’attaccante classe 2000 rimane un giocatore che laper fare cassa ma solo a determinante condizioni ovvero non in prestito ma a titolo definitivo.Nelle ultime ore ilha fatto unper Kean: l’idea del club andaluso sarebbe quella di presentare un’la Juve vuole una cessione a titolo definitivo. Moise è un’idea anche delche deve sostituire Mitrovic dopo la cessione in Arabia. Saranno giorni caldi, Kean potrebbe lasciare la Juve nelle ultime battute di questa sessione estiva di calciomercato.