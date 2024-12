Getty Images

Ilè tornato e lancia la sfida al. I neroverdi, primi in classifica in Serie B, tornano a San Siro per affrontare i rossoneri in Coppa Italia e lo fanno con unormai quasi rientrato in piena forma.I fari sono puntati sull'esterno offensivo mancino, ciclicamente protagonista di voci di mercato, ma non solo: massima attenzione anche sul futuro di, l'amministratore delegato degli emiliani è stato accostato a diverse società del massimo campionato, tra cui la Roma.- Proprio Carnevali, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è espresso sulle voci che lo vogliono nel mirino dei giallorossi: "Mi ha cercato la Roma? Falso. Ho letto e sentito certe voci e naturalmente l'eventuale interessamento mi fa piacere. Ma non sono abituato a riflettere su cose che non esistono. Se mai dovessi essere contattato, ci penserei".

"Voglia di un grande club? Lo sa che per me il Sassuolo è un grande club. E soprattutto ha una grande proprietà. Chiunque ha l’ambizione di far parte di una delle società più importanti. Però per me non conta tanto dove lavori, ma come. Cioè il modo in cui la proprietà intende il tuo ruolo e te lo lascia svolgere"."Una promozione del Sassuolo in A permetterebbe di valutare un cambiamento con maggiore serenità? Mi lasci portare il Sassuolo in A: è il mio unico obiettivo. A tutto il resto penserò dopo".

"Offerte in passato, c'è il dubbio che certi treni potrebbero non passare più? E' vero che sono stato contattato. Ma se deve succedere, succede. E il treno ripassa. La cosa importante è fare le scelte giuste al momento giusto".- Carnevali poi si concentra anche sul futuro di Domenico Berardi: "Già ricevuta qualche telefonata? Falso. Ma a breve arriveranno. Il valore del giocatore è top. Berardi pian piano sta arrivando alla condizione ottimale. A volte penso che io e Mimmo siamo accomunati dallo stesso destino: potevo lasciare il Sassuolo io, poteva lasciarlo lui e invece siamo qui insieme. Legatissimi tra di noi e con questo club".

- Infine, Carnevali concede una battuta su Fabio Grosso: "Può diventare allenatore da grande club. Ne ha tutte le caratteristiche sia come tecnico sia come uomo. Ha idee chiare, conoscenze, personalità. Ed è l'allenatore giusto per la filosofia del Sassuolo".