Sassuolo, Carnevali: 'Se siamo lì abbiamo fatto degli errori'

28 minuti fa



Giovanni Carnevali, ad e dg del Sassuolo, parla a Sky prima della gara contro l'Inter. Ecco le sue parole.



L'ANALISI - "Sappiamo che giochiamo contro i campioni d'Italia, la squadra più forte in assoluto. Abbiamo già battuto l'Inter, con un'impresa straordinaria e non è detto che non si possa ripetere questa sera. Ci sono delle difficoltà, ma metteremo in campo il massimo. Se guardiamo la classifica, vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato. Probabilmente non ci saremmo mai immaginati di trovarci in questa condizione a questo punto. Però la Serie A è difficile: ti va male qualche partita e ti trovi in situazioni alle quali non sei abituato. Di errori ne abbiamo fatti, tante volte servono a crescere e ripartire. Il Sassuolo è da undici anni in Serie A, credo sia straordinario e undici anni fa nessuno l'avrebbe immaginato. Penso che il Sassuolo abbia fatto grandissime cose, è andato in Europa League, ha una squadra femminile che compete ad alti livelli e giovanili al massimo. Il progetto continua: faremo di tutto per rimanere in categoria, ma se non dovesse succedere abbiamo la famiglia Squinzi che ci dà grande continuità. Se andrà male, ci sarà la voglia di riprendersi il prima possibile la categoria".