Protagonista in Inter-Sassuolo con le parate, Andrea Consigli è intervenuto a Sky Sport al termine del match: "Faccio sempre il mio lavoro, ma è chiaro che quando si hanno di fronte giocatori come Icardi bisogna lavorare un po' di più. Il mister è stato bravo a tirare fuori da ognuno di noi qualcosa che non ci aspettavamo nemmeno noi, che ci ha portati a lottare su ogni pallone. Futuro? Ho un contratto di 4 anni col Sassuolo, la società mi piace e vuole crescere: se dovessero arrivare chiamate o proposte, ne parleremo. La parata col fondoschiena? L'importante è bloccarla ed è andata bene, fortuna che ha tirato un po' centrale... Mi sarei votato come uomo partita? Non lo so, ho fatto una buona partita ma non sono queste le cose che contano. Spero di fare una bella cena con i miei compagni per festeggiare, anche perchè si è parlato di goleade e non è stato giusto".