Sassuolo, contestazione a Firenze: 'Fate ridere'

15 minuti fa



Una quarantina, all'incirca, i tifosi a seguito del Sassuolo per la trasferta di Firenze, che vede i neroverdi uscire dal Franchi con zero punti in tasca, dopo il 5-1 subito per mano della Fiorentina, e la possibilità sempre più concreta che si spalanchi il baratro della retrocessione in Serie B. Anche se pochi, i sostenitori neroverdi si fanno comunque sentire all’indirizzo della squadra e durante il secondo tempo si è sentito alzarsi “Fate ridere” dal settore ospiti.