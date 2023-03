Dopo le gare di ieri, la 25a giornata di Serie A si chiude con i due posticipi di oggi. Alle 18.30 è in programma la sfida tra Sassuolo e Cremonese, ultima in classifica insieme alla Sampdoria ma che arriva dalla vittoria contro la Roma - l'unica in campionato - che può dare morale alla squadra. Dall'altra parte c'è un Sassuolo che dopo un pareggio e una sconfitta ha vinto nell'ultima giornata a Lecce e ora vuole dare continuità a quel successo per allontanarsi dalla zona pericolosa.