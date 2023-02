Mentre Dionisi sembra aver trovato delle soluzioni nuove in difesa e in attacco per rilanciare i neroverdi,Credo sia abbastanza normale, del resto. La squadra emiliana arriva da un periodo di muta e di riposizionamento. Per risalire la classifica è stato necessario mettere da parte momentaneamente i nuovi acquisti, considerati titolarissimi almeno fino alla sosta Mondiali. Il riferimento è ovviamente a Thorstvedt e Pinamonti. Tralasciando il capitolo bomber,. Qual è la situa a centrocampo?L’aggettivo che mi viene in mente è appunto ‘magmatico’.. Davide partirà sempre titolare, anche se forse un po’ di riposo gli farebbe bene ogni tanto.molto più di prima, al punto che ogni volta non è semplice capire chi dei due giocherà. Questo perché Obiang, anche quando non fa benissimo (tipo ieri), è comunque un giocatore che dà equilibrio al Sassuolo. Ha una presenza diversa rispetto a Lopez. Mi ero stupito della titolarità del francese col Napoli. Lopez è fantastico, ma tornate a prendere l’azione del gol di Kvara e capirete subito l’importanza di Obiang. A Lecce partita scomoda, rognosa, contro un centrocampo pieno di Hjulmand, e così è rispuntato Obiang titolare, poi sostituito anche lui.Come nello scorso anno, anche in questa stagione sembra raggiungere la forma e la fiducia del mister in questo periodo. Per un motivo o per l’altro,Per rispondere alla domanda dobbiamo considerare un po’ di cose. La prima:a gennaio, in un momento in cui si era compreso che la funzione di Traorè a centrocampo era importante, ha avvantaggiato Henrique rispetto a Thorstvedt. Perché Henrique rimane più simile all’ivoriano, benché gli manchi lo strappo. Di conseguenza, pensando anche a Frattesi, il piccoletto brasiliano è più complementare del norvegese. Ed ecco che unendo il suo ‘periodo magico’ a questa circostanza particolare saltano fuori queste ultime quattro partite da titolare. Giocate bene, tra l’altro.L’albanese in fascia smetterà di starci non appena il Sassuolo potrà tornare a godersi contemporaneamente Berardi e Laurienté. Ecco che allora Bajrami potrebbe mettere nel mirino proprio quel ruolo di mezzala sinistra nel 4-3-3. Idealmente possiede le caratteristiche giuste per diventare titolare. L’unica incognita rimane la coesistenza con Frattesi. A entrambi piace inserirsi, buttarsi nello spazio, perciò rischia di ripresentarsi il ‘dilemma Thorstvedt’. Nel caso di Bajrami credo tuttavia che la complementarietà con Davide non sia un miraggio. Si può fare. C’è sempre una differenza sottile tra allucinazioni e sogni.