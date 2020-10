Sassuolo-Crotone 4-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 18’ p.t. Berardi (S), 3’ s.t. Simy (C, rig.), 12’ s.t. Caputo (S, rig.), 39’ s.t Caputo (S), 45’ + 3’ s.t. Locatelli (S)



Assist: 18’ p.t. Defrel (S), 39’ s.t. Berardi (S)



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (7’ s.t. Kyriakopoulos), Chiriches (33’ p.t. Ayhan), Ferrari, Toljan; Bourabia (7’ s.t. Obiang), Locatelli; Berardi, Defrel (43’ s.t. Peluso), Djuricic (43’ s.t. Traorè); Caputo. All. De Zerbi



Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira (38’ s.t. Rispoli), Molina, Cigarini (31’ s.t. Gomelt), Vulic (31’ s.t. Dragus), Reca; Messias, Simy. All. Stroppa.



Arbitro: Sig. Pezzuto di Lecce.



Ammoniti: 23’ p.t. Chiriches (S), 16’ s.t. Simy (C), 18’ s.t. Magallan, 20’ s.t. Cigarini (C), 27’ s.t. Stroppa (C), 30’ s.t. Kyriakopoulos (S)