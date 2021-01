Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato così dopo il ko con la Lazio: "​La Lazio forse è più forte, se sta bene la possiamo patire come è successo. Nel primo tempo potevano fare qualcosa di più, abbiamo subito la sua fisicità. La Lazio ora sta bene fisicamente e l'abbiamo sofferta. Tra il girone di ritorno dell'anno scorso e il girone di andata di questo abbiamo fatto 62 punti, sono contento della mia squadra, è forte, dobbiamo crescere tutti. Non mi piacciono le scuse, ma i giocatori là davanti ci sono mancati. Siamo il Sassuolo, quando ci vengono a mancare giocatori come Defrel, come Caputo, come Berardi sentiamo la differenza. Mercato? A oggi non mi vedo da un'altra parte, cambiare squadra non è un argomento che mi tocca".