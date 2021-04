Niente Fiorentina per Roberto De Zerbi. Secondo Tuttosport, l'allenatore del Sassuolo è sempre più vicino a trovare un accordo con lo Shakhtar Donetsk. Il tecnico italiano è stato scelto dal direttore sportivo del club ucraino, l'ex terzino croato del Cagliari, Dario Srna. Il suo assistente è Carlo Nicolini, ex vice di Lucescu per 12 anni e bresciano come De Zerbi.