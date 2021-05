Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla a Dazn dopo il ko con la Juve: "Oltre a salutarvi, ti ringrazio Federico Balzaretti, perché hai utilizzato belle parole. Un'idea sulla partita me la sono fatta, abbiamo fatto una grande gara, abbiamo creato tantissimo, dispiace perché poi nel secondo tempo abbiamo forzato un po' troppo, ma per riprenderla dovevamo fare così. Abbiamo forzato qualche giocata, dovevamo avere pazienza, però mettere così sotto la Juve, anche se è una Juve non in piena salute, vuol dir tanto per noi".



SU RASPADORI - "Raspadori è un giocatore forte, completo, bravissimo ragazzo, se lo chiedete a me se è a da Nazionale sono di parte, è pronto è forte, un gol bellissimo. Queste sono le soddisfazioni per un allenatore".



SUL FUTURO - Quando sarà il momento vi aggiorneremo, vi faremo sapere. Lo Shakhtar? So la fortuna che ho tra le mani, di lavorare con questa squadra in questa società, so anche perché che stiamo andando oltre aspettativa iniziale. Vi faremo sapere".