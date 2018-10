Così Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Bologna: “Boateng non è pronto ma viene in panchina, già averlo per uno spezzone è importante. Abbiamo recuperato Peluso la scorsa settimana ed è importante. Boateng e Babacar insieme? Può darsi, potrebbero giocare anche insieme a Matri quando bisogna forzare il risultato. Poi bisogna capire: quando giochi con le difese chiuse è più vantaggioso andare per via centrali o andare sulle fasce? Per domani ho le idee chiare su chi giocherà e su come saremo disposti noi ma possiamo anche cambiare a gara in corso“.



LA PARTITA - “C’è voglia di giocare, c’è voglia di fare un’altra buona prestazione come quelle recenti anche se non abbiamo vinto ma al di là della vittoria dobbiamo pensare a come arrivare alla vittoria. Se pensiamo solo di vincere domani facciamo una brutta figura, alla lunga pagheremo questo atteggiamento. Dobbiamo pensare a giocare, a divertirci e a fare il tipo di partita che abbiamo provato e che pensiamo possa venire fuori con tranquillità. Se ci facciamo trovare impreparati la partita di domani riserverà dei problemi”.