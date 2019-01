Così Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a DAZN dopo il match pareggiato contro l'Inter: "In questa partita ci siamo ritrovati non tanto nel gioco, quanto nella voglia di lottare su tutti i palloni e soffrire perché fa parte del calcio. Sono soddisfatto di avere anche trovato giocatori importanti sul piano fisico. Boateng ha fatto una grande partita, ha avuto qualche problema fisico e quanto togli un giocatore come lui al 100% la squadra paga al 100%. A volte si traggono conclusioni affrettate dai dati; noi la fase difensiva la curiamo meglio di quella offensiva, facciamo un tutt'uno. Noi siamo quelli che incassiamo di più nella parte finale delle gare, questo è il limite legato all'esperienza. Il 2019 anno della maturità? Sicuramente la maturità arriverà, quando non è facile dirlo".