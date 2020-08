Prima convocazione in Nazionale per Ciccio Caputo, che ha vissuto una stagione da protagonista chiusa con 21 gol con la maglia del Sassuolo. "Non ci sono molti attaccanti italiani più forti di lui, nel suo ruolo è un professore", parola di Roberto De Zerbi, l'allenatore neroverde che l'ha trasformato in una macchina da gol. "Per me e per il Sassuolo - continua De Zerbi a Sky Sport - è un motivo d'orgoglio avere 12 giocatori in nazionale. Io la vivo con lo stesso trasporto che hanno loro. L'ambiente è decisivo. Locatelli in campo è cresciuto anche grazie al lavoro dei compagni più esperto che lo hanno indirizzato verso la strada giusta. Caputo è stato accolto bene ed è diventato determinante".