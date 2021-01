Il tecnico delpresenta a Sassuolo Channel la sfida con la Lazio: "La partita con il Parma ha evidenziato un miglioramento a livello caratteriale. La squadra ci ha creduto fino alla fine e ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi e l'avrei detto anche senza il pareggio. Abbiamo fatto una discreta partita, non una delle migliori, contro una squadra che va in vantaggio e si difende a oltranza tutti chiusi in venti metri diventa difficile per tutte, oltre questo credo che abbiamo meritato almeno il pari".- "Conte ha ragione, ci sono sette squadre che potrebbero vincere il campionato. Poi chi è più pronta e chi meno, sono tutte squadre che possono stare in Champions e possono lottare per il primo posto. Noi, la Sampdoria, il Verona e il Benevento siamo dietro. Noi, con i nostri problemi, stiamo provando a farci largo e se domani riuscissimo a fare risultato pieno sarebbe record e il segno ulteriore di un grandissimo campionato".- "Inizialmente, quando giochiamo con una delle prime sette non è mai una sfida alla pari. Poi, se saremo bravi a dimostrare il nostro valore, alla fine della gara potremmo dire di essercela giocata alla pari, ma inizialmente non sono partite alla pari. Questo non vuol dire che non entriamo per fare i 3 punti o entriamo timidi. La Lazio è una squadra che negli ultimi anni sta facendo benissimo, dopo la Juve è quella che ha vinto di più, ha giocatori forti, ha un'identità forte, e questo spiega la difficoltà della gara di domani. Ha qualità, fisicità, esperienza e come noi stanno assieme da tanto e si conoscono. E' un vantaggio".- "Sulla carta sono sempre determinanti, perché fanno gol, poi la carta lascia spazio al peso che ha sulla partita. I difensori con noi hanno un certo peso perché fanno partire l'azione, così come il portiere e i centrocampisti. Si parla di attaccanti, ma nel nostro caso sono tutti importanti. Noi abbiamo un difetto: basta che una rotella delle undici non giri al 100% che si vede a occhio nudo. E non possiamo permetterci che uno o due siano sottotono. Quando facciamo delle partite brutte è perché quattro o cinque giocatori vengono a mancare nel rendimento, nella prestazione e noi, ancora più delle altre squadre per la modalità di gioco che abbiamo noi, lo paghiamo in maniera pesante".- "Abbiamo recuperato Boga oggi, due giorni fa Maxime Lopez, a inizio settimana Locatelli e sarà della partita. Bourabia è ancora out, poi Berardi è fuori e Chiriches è squalificato, tutti gli altri ci saranno".