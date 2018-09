Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sull'Empoli: "Incontrare l'Empoli oggi è difficile, è una delle partite più dure da preparare perché loro tengono il pallone senza dare punti di riferimento. Noi siamo in costruzione e quando trovi un avversario che si conosce da tempo e che è organizzato esce una settimana dura. Poi è venuto fuori lo spirito dei ragazzi, bravi e fortunati alla fine a ottenere i tre punti. Abbiamo fatto bene, ma non è una prestazione strepitosa. A volte succede che gli avversari facciano la partita, deve succedere meno".



DA DI FRA AL BARCELLONA - "Federico è un giocatore forte e ragazzo esemplare, di fronte alla polemica è stato bravo a rispondere da ragazzo d'oro qual è. Noi come il Barcellona? Cerchiamo di fare calcio, non vorrei che a questa squadra venga messa addosso della pressione: la classifica ce la teniamo stretta, ma non è la nostra dimensione. Per quanto mi riguarda, fare punti per un allenatore è importante, ma arrivano attraverso la qualità dei giocatori. Io amo questo lavoro perché mi diverto, poi non penso a tutto il resto: mi voglio migliorare, dall'altra parte c'era Andreazzoli che è bravissimo ed è arrivato troppo tardi in Serie A. Voglio difendere la fortuna che ho, sono un giovane in Serie A".