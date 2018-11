L'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida che domani vedrà i neroverdi affrontare il Chievo Verona.

GESTIONE - "Ho rivisto tutte le partite, non posso rimproverare nulla alla squadra per impegno, ma alcune leggerezze e disattenzioni ci sono costate care".

QUANTI DUBBI - "Boateng e Duncan sono rientrati ma non so se giocheranno dall'inizio, Bourabia è fuori e non so quando rientrerà ed è una perdita importante. Babacar ha un problemino e devo decidere coi medici se convocarlo o no".

BERARDI - "Berardi ha iniziato alla grande poi ha avuto un calo fisico. Sta diventando un riferimento per la squadra, non solo tecnico"