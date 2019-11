Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, a Sky Sportha commentato la vittoria contro il Bologna parlando dei singoli.



MARLON- "Marlon non è ancora quello vero, viene da un lungo infortunio".



ROMAGNA E TOLJAN - "Romagna ha giocato cinque partite, Toljanadesso si sta ambientando e sciogliendo".



CAPUTO- "Sono felice per lui perché so che nel calcio ci sono i momenti e per noi non era facile. Lo chiamavo? Ho una buona tariffa telefonica, ci ho messo un po' per convincerlo... (ride, ndr). Per noi è un giocatore importantissimo, sono felice di come sta lavorando".



DEFREL- "Abbiamo attaccanti di valore importantissimo, credo in Defrel. Tutti gli attaccanti sono sempre in ballottaggio quindi bisogna accettare le scelte".



LOCATELLI- "Se spinge e sta bene, per noi è un titolare assoluto. Conosce il calcio ed è molto bravo".