Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari: "Bisogna avere l’entusiasmo di ritrovare il campo, il gusto di divertirci, l’ambizione di fare e ripetere il ruolino di marcia del girone di ritorno dell’anno scorso e possibilmente di incrementarlo perché abbiamo i mezzi per poterlo fare. Poi ci sono dei giocatori che saranno motivati ancora di più perché c’è l’Europeo, c’è qualche giovane che non ha brillato o che non ha reso per le qualità che ha ed è un anno in più per poterlo dimostrare, vedi Traoré, Muldur, Rogerio. C’è motivo di essere sul pezzo, di essere motivati".



CHI MANCA - "Anche le altre hanno fatto poco, bisogna mettere a paragone il Sassuolo con le altre e non con le altre stagioni perché anche le altre avranno delle difficoltà. Noi abbiamo cambiato pochissimo, ci sarà qualche infortunato come Magnanelli, Boga non c’è, Peluso è squalificato".



SU LOCATELLI - "Sta bene e gioca, si è allenato tutta la settimana tranquillamente ed è a disposizione come il resto della squadra"