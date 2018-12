L'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato a Dazn dopo il 3-3 con la Fiorentina: "Dispiace perché sicuramente meritavamo la vittoria e con più di un gol di scarto. Gli episodi alla fine non ci hanno visto fortunati, qualcosa abbiamo sbagliato anche noi e per una squadra giovane queste cose ci possono stare. Quando siamo rimasti in dieci ci siamo schiacciati e abbiamo faticato sulle corsie laterali, abbiamo sbagliato sull’ultimo contropiede: bastava un fallo e mantenere le posizioni".