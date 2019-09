Intervenuto in conferenza stampa, Roberto De Zerbi ha commentato la sconfitta di Parma: "Non è stata una partita brillante, non abbiamo fatto bene nelle scelte. Non sono stato bravo io, dobbiamo abituarci alle gare sporche".



SUI CONTROPIEDI - "Finchè sarò qui ci sarà sempre la voglia di fare la partita. Non è solo una questione tecnica, ma abbiamo fatto diverse scelte sbagliate".



SU BOGA - "Può far bene. E' giovane, ma deve decidere se diventare grande".



SUL PARMA - "Loro sono una buona squadra, ha perso con il Cagliari pur facendo meglio. E' colpa nostra, potevamo metterci qualcosa in più".