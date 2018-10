Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 contro la Sampdoria: "Prima della gara ero preoccupato, sapendo chi avevamo di fronte temevo che l'avversario e le recenti sconfitte ci potessero togliere certezze. Invece abbiamo fatto una partita di grandissima personalità, mettendo quella cattiveria che è mancata in alcuni frangenti, oggi usciamo molto rafforzati. Al di là del gol che non abbiamo preso, non abbiamo subìto grandi occasioni, solo un contropiede. Potevamo subire nelle situazioni di calci da fermo, anche noi non abbiamo tirato molto, nel finale potevamo fare scelte migliori ed essere più pericolosi".