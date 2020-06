Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Verona: "Insieme al Parma, il Verona è la rivelazione del campionato e la prendiamo come se giocassimo contro l'Atalanta o come contro l'Inter. Abbiamo però le armi per metterli in difficoltà, come le abbiamo per mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo anche dei limiti e dei difetti da togliere perché anche loro ci possono mettere in difficoltà. Sanno cosa fare, sono forti, giocheranno con coraggio e noi anche, è una partita che ognuno giocherà con le proprie armi".