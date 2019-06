Queste le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, rilasciate a Sky Sport in occasione del Premio Calabrese: "Siamo contenti della stagione del Sassuolo: la squadra ha affrontato un percorso nuovo, molti giocatori venivano dall'estero e non avevano mai toccato la Serie A. Abbiamo espresso un buon calcio: all'inizio abbiamo fatto meglio di come abbiamo proseguito, ma ci siamo salvati 5-6 partite prima della fine e non siamo mai stati in zona calda. Abbiamo valorizzato molti giovani di qualità e soprattutto ci siamo divertiti. Cosa bisogna migliorare? Ci sarà da lavorare su tutto. I gol li abbiamo distribuiti male. In alcune partite siamo passati in vantaggio ma non ci siamo accontentati, finendo con lo scoprirci e il subire reti. Questo fa parte della nostra mentalità, che non va cambiata ma va mantenuta correggendo gli errori. Risultato o estetica nel calcio? Vi divertite voi giornalisti a fare gli schieramenti. Ognuno vede il calcio a suo modo, ed è giusto e bello così. Tutti possono dire la loro e non c'è una sola filosofia da dover seguire: l'importante è conoscere bene quella strada e perseguirla con coerenza. Dà fastidio quando si cerca di dire 'questo è giusto e quello è sbagliato'. Gli episodi ci sono, è vero, ma bisogna saperseli creare. Nei risultati c'è un ritorno per quello che tu vai a fare. LE VOCI DI MERCATO - Io alla Roma? Per adesso c'è poco o niente, qualora si dovesse presentare un'offerta concreta ne parlerò col Sassuolo, a cui sono riconoscente per avermi sempre aiutato e dimostrato stima. Quando ci sarà l'opportunità di andar via, lo farò in un posto dove posso fare calcio a modo mio, potendo portare avanti le mie idee. Ora a Sassuolo posso farlo, con giocatori e società che mi seguono, quindi non ho intenzione di andarmene. Cos'è quel 'poco' che c'è stato con la Roma? Lo tengo per me, sui giornali si leggono cose che vanno oltre la verità. Domani non so cosa succederà, ma al Sassuolo sto volentieri e sono felice di esserne l'allenatore. Mi ha dato grandi gratificazioni quest'anno, non cerco niente di più. E sono concentrato sulla stagione prossima qui. Sarri alla Juve? Sarei contento, è un allenatore che è bello tenere in questo campionato. La cosa negativa è dover preparare partita contro di lui: c'è già poco sonno per un allenatore e contro le squadre di Sarri arriva a livello zero."