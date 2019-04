In conferenza stampa, l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato anche del suo futuro: "Io qua sto benissimo, spero di rimanere per vedere la maturazione dei giovani che ci sono qui. Se qualcuno vocifera, fa parte del gioco, oltre al contratto, lavoro come se dovessi rimanere anni qua, sono cose che non mi spostano".