L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato al canale tematico del club emiliano: "E' un momento delicato, dura da 2-3 mesi ma qualcuno non lo vede perché i risultati in Italia coprono e cancellano tutto, nel bene o nel male. Siccome facciamo risultati sembra che siamo in salute ma l'ho detto altre volte, non stiamo uscendo da questi problemi, domani siamo in emergenza totale. Non ci saranno Boga, Locatelli, Berardi mancherà per tanto, out Bourabia, Obiang è squalificato".