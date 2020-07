Il Sassuolo travolge 5-0 il Genoa, il tecnico neroverde Roberto De Zerbi commenta a Sky Sport: "Mi è piaciuta tanto la squadra, ci stiamo giocando l'ottavo posto che per noi vuol dire tanto. Il Verona era partito in maniera diversa, era una neopromossa: la vera sorpresa sono loro, così come il Parma fino a un certo punto della stagione. Noi siamo andati oltre e vogliamo arrivare ottavi: ci teniamo, ce lo siamo meritati. Come ho preparato la partita? non c'è tanto da preparare quando giocano così. I 20 gol di Caputo non sono un traguardo solo suo, vorrei che Berardi raggiungesse i 15 gol: ci sono tanti traguardi personali che devono diventare collettivi. Raspadori? E' forte, nel calcio si giudicano ancora i calciatori su peso e altezza, ma lui è davvero forte. Berardi? Quando ho rinnovato con il Sassuolo non ho mai voluto mettere dei paletti. Berardi Locatelli e Boga sono da grandi squadre: se loro chiederanno di andare via non metterò paletti. Non mi fa paura vendere, ma comprare con velocità per sostituire i giocatori di qualità che hanno mercato".